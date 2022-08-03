Центральный парк
Wink
Фильмы
Центральный парк

Центральный парк (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.02017, Central Park
Ужасы, Триллер83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Шестеро друзей решают провести весeлую ночь в Центральном парке, чтобы сбежать от школьной и семейной суеты. Но внезапно на старшеклассников начинает охоту жаждущий мести маньяк.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Центральный парк»