Цена любви
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Цена любви

Цена любви (фильм, 1989) смотреть онлайн

1989, Las cosas del querer
Мюзикл98 мин12+

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О фильме

Дора – певица, пользующаяся вниманием мужчин и использующая свою привлекательность с целью пополнения бюджета. Хуан, артист эстрады, познакомился с Дорой в подвале при авианалете На Мадрид во время войны и влюбился в нее. Позже артисты встречаются вновь на прослушивании в ночной клуб...

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Страна
Испания
Жанр
Мюзикл
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цена любви»