Цена любви (фильм, 1989) смотреть онлайн

Дора – певица, пользующаяся вниманием мужчин и использующая свою привлекательность с целью пополнения бюджета. Хуан, артист эстрады, познакомился с Дорой в подвале при авианалете На Мадрид во время войны и влюбился в нее. Позже артисты встречаются вновь на прослушивании в ночной клуб...



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