Цена любви (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Las cosas del querer
Мюзикл98 мин12+
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О фильме
Дора – певица, пользующаяся вниманием мужчин и использующая свою привлекательность с целью пополнения бюджета. Хуан, артист эстрады, познакомился с Дорой в подвале при авианалете На Мадрид во время войны и влюбился в нее. Позже артисты встречаются вновь на прослушивании в ночной клуб...
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Рейтинг
6.8 IMDb
- ХЧРежиссёр
Хайме
Чаварри
- АМАктриса
Анхела
Молина
- АдАктёр
Анхель
де Андрес Лопес
- МБАктёр
Мануэль
Бандера
- МБАктриса
Мария
Барранко
- АБАктриса
Ампаро
Баро
- МКАктриса
Мари
Кармен Рамирес
- ДПАктриса
Диана
Пеньяльвер
- ХХАктёр
Хуан
Хеа
- РААктёр
Рафаэль
Алонсо
- ЕЛАктриса
Ева
Леон
- ХЧСценарист
Хайме
Чаварри
- ФКСценарист
Фернандо
Коломо
- АЛСценарист
Антонио
Ларрета
- ЛСПродюсер
Луис
Санс
- ГМХудожница
Глория
Марти-Паланкес
- ЛСХудожник
Луис
Санс
- ПдМонтажёр
Педро
дель Рей
- ХБОператор
Ханс
Бурман
- ГГКомпозитор
Грегорио
Гарсия Сегура