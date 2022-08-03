Цель (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
8.21989, Цель
Мультфильм, Для самых маленьких8 мин6+
О фильме
Солдат-артиллерист так привык к военным учениям, что начал относится к своей пушке как к живому существу. Он ее чистит зубной щеточкой, обнимает, и пушка оживает и ведет себя как настоящий боевой товарищ. Все складывается хорошо, пока они не доходят до полигона, где надо стрелять по фанерным мишеням в виде человеческих фигур…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время8 мин / 00:08
Рейтинг
6.7 КиноПоиск