Цель (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

Солдат-артиллерист так привык к военным учениям, что начал относится к своей пушке как к живому существу. Он ее чистит зубной щеточкой, обнимает, и пушка оживает и ведет себя как настоящий боевой товарищ. Все складывается хорошо, пока они не доходят до полигона, где надо стрелять по фанерным мишеням в виде человеческих фигур…

