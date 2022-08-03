Царь Скорпионов: Книга Душ (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Scorpion King: Book of Souls
Фэнтези, Боевик97 мин18+
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О фильме
Царь Скорпионов объединяется с воином-женщиной по имени Тала, сестрой нубийского царя. Вместе они ищут легендарную реликвию, известную как «Книга душ», которая поможет им победить ужасного монстра.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ДМРежиссёр
Дон
Майкл Пол
- ЗМАктёр
Зак
Макгоуэн
- ПМАктёр
Питер
Менса
- НМАктриса
Нг
Мэйлин
- НДАктёр
Нэйтан
Джонс
- КЛАктриса
Кэти
Луиз Саундерс
- ХЧАктёр
Ховард
Чарльз
- ПТАктриса
Перл
Туси
- БОАктёр
Брэндон
Оре
- СКАктёр
Сэм
Калиди
- ПДАктёр
Питер
Джессоп
- СШАктриса
Стефани
Шилдкнект
- ГБПродюсер
Грег
Бакл
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- МЭПродюсер
Майк
Эллиот
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЭОХудожник
Эндрю
Орландо
- ВММонтажёр
Ваник
Морадян
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман