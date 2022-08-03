Царь Скорпионов: Книга Душ
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Царь Скорпионов: Книга Душ

Царь Скорпионов: Книга Душ (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, The Scorpion King: Book of Souls
Фэнтези, Боевик97 мин18+

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О фильме

Царь Скорпионов объединяется с воином-женщиной по имени Тала, сестрой нубийского царя. Вместе они ищут легендарную реликвию, известную как «Книга душ», которая поможет им победить ужасного монстра.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Царь Скорпионов: Книга Душ»