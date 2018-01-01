Царь-птица
Wink
Фильмы
Царь-птица
8.52018, Тойон кыыл
Драмы80 мин12+
Дикий орел поселился рядом с домом пожилой пары в глухой тайге. Главный приз Московского Международного кинофестиваля 2018

Царь-птица фильм смотреть онлайн

Сюжет

Пожилой паре, живущей в тайге, приходится приютить у себя дикого орла — якутская драма, отмеченная на ММКФ. 1930-е годы прошлого века. Миккипэр и Оппуос — старики, живущие в маленькой избе посреди бескрайней тайги. У них есть скромное домашнее хозяйство, небольшой скот, они отделены от всего остального мира и мало интересуются тем, что происходит в стране. Однажды на дерево поблизости садится орел. Как ни пытаются Миккипэр и Оппуос его прогнать, улетать птица отказывается. Для якутов орел — создание священное, и старики начинают его подкармливать. Спустя некоторое время он перебирается к ним в теплый дом и становится членом семьи. Но понравится ли такое соседство советской власти, которая везде стремится наводить свои порядки?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb