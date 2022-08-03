Трудный ребенок 2 (фильм, 1991) смотреть онлайн
9.11991, Problem Child 2
Комедия, Семейный86 мин12+
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О фильме
Ситуация в семье озорника Джуниора изменилась с момента первой части фильма. Папа Хили развелся со своей женой и переехал вместе с сыном в квартал, где живут в основном разведенные женщины. Сразу же папа Хили становится объектом пристального внимания этих «хищниц».
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Брайан
Левант
- ДРАктёр
Джон
Риттер
- МОАктёр
Майкл
Оливер
- ДУАктёр
Джек
Уорден
- ЛНАктриса
Лорейн
Ньюмен
- ЭЯАктриса
Эми
Ясбек
- ИШАктриса
Ивианн
Шван
- ГГАктёр
Гилберт
Готтфрид
- ПВАктёр
Пол
Вилсон
- АБАктёр
Алан
Блюменфилд
- ШТАктриса
Шарлин
Тилтон
- САСценарист
Скотт
Александер
- Сценарист
Ларри
Карацевски
- Продюсер
Роберт
Симондс
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Запорожец
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЛФМонтажёр
Лоис
Фриман-Фокс
- ПСОператор
Питер
Смоклер
- ДККомпозитор
Дэвид
Китэй