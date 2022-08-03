Трудный ребенок 2
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Трудный ребенок 2

Трудный ребенок 2 (фильм, 1991) смотреть онлайн

9.11991, Problem Child 2
Комедия, Семейный86 мин12+

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О фильме

Ситуация в семье озорника Джуниора изменилась с момента первой части фильма. Папа Хили развелся со своей женой и переехал вместе с сыном в квартал, где живут в основном разведенные женщины. Сразу же папа Хили становится объектом пристального внимания этих «хищниц».

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трудный ребенок 2»