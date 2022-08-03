Ситуация в семье озорника Джуниора изменилась с момента первой части фильма. Папа Хили развелся со своей женой и переехал вместе с сыном в квартал, где живут в основном разведенные женщины. Сразу же папа Хили становится объектом пристального внимания этих «хищниц».

