Трудные подростки: гимн свободе и юности (фильм, 2024) смотреть онлайн

Видеоверсия циркового спектакля, вдохновленного популярным сериалом Wink «Трудные подростки». Его постановкой занималась команда Упсала-цирка, а режиссером выступила Лариса Афанасьева. Смотреть «Трудные подростки: гимн свободе и юности» можно в онлайн-кинотеатре Wink.



Во время спектакля пространство сцены превращается в места, знакомые многим с детства: спортплощадка, крыша дома, гаражи. Этот спектакль — история про нас самих, про молодость, которую невозможно перемотать назад. Сюжет развивается вокруг подростков, которые живут в мире, полном свободы и неопределенности. Им предстоит искать себя, разбираться в любви, дружбе и взаимоотношениях с окружающим миром. Каждый из артистов — подросток с непростым прошлым, участник труппы Упсала-цирка, и на сцене они делятся своими мыслями о том, что их волнует: кто я? какое у меня будущее? Эти и другие вопросы решаются через язык циркового искусства — акробатика, жонглирование и пластика превращаются в метафору взросления.



Возможно, вы по-доброму позавидуете той самой юности, в которой столько энергии, ошибок и силы жить. Смотреть в хорошем качестве онлайн «Трудные подростки: гимн свободе и юности» можно на Wink.

