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Тропы

Тропы (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Tracks
Биография, Драма108 мин18+

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О фильме

Юная Робин решает в одиночку пересечь Австралию. В пути ее сопровождают лишь собака и четыре верблюда. Журнал «National Geographic», заинтересовавшись ее проектом, предлагает девушке писать путевые заметки и дает в сопровождение фотографа.

Страна
Великобритания, Австралия
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb