Тропы (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Tracks
Биография, Драма108 мин18+
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О фильме
Юная Робин решает в одиночку пересечь Австралию. В пути ее сопровождают лишь собака и четыре верблюда. Журнал «National Geographic», заинтересовавшись ее проектом, предлагает девушке писать путевые заметки и дает в сопровождение фотографа.
СтранаВеликобритания, Австралия
ЖанрДрама, Биография
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Джон
Кёрран
- Актриса
Миа
Васиковска
- Актёр
Адам
Драйвер
- РМАктёр
Ролли
Минтума
- РБАктёр
Райнер
Бок
- РКАктёр
Роберт
Колеби
- ЭБАктриса
Эмма
Бут
- ЛПАктриса
Лили
Перл
- ДТАктриса
Джессика
Тоуви
- МЗАктриса
Мелани
Занетти
- ДТАктёр
Джейми
Тимони
- РДСценарист
Робин
Дэвидсон
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ЭШПродюсер
Эмиль
Шерман
- АБПродюсер
Антония
Барнард
- ЧДПродюсер
Чарльз
Дорфман
- МКХудожница
Мариот
Керр
- МУОператор
Мэнди
Уокер