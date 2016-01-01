Тролли: Большой побег (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

К компании Макса и тролля по имени Тролли присоединяется девочка Салли. Узнав о ее новых друзьях, отец Салли решает сделать Тролли общественным достоянием, показав его всем обитателям горной деревушки. Волшебное существо не хочет служить забавой для скучающих людей, а Макс и Салли продумывают план побега, чтобы вернуть друга на родину в сказочную страну.



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