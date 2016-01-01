Тролли: Большой побег (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
К компании Макса и тролля по имени Тролли присоединяется девочка Салли. Узнав о ее новых друзьях, отец Салли решает сделать Тролли общественным достоянием, показав его всем обитателям горной деревушки. Волшебное существо не хочет служить забавой для скучающих людей, а Макс и Салли продумывают план побега, чтобы вернуть друга на родину в сказочную страну.
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Информация
СтранаНидерланды
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Фэнтези
Рейтинг
5.8 IMDb
- ГЭРежиссёр
Герт
Эмбрехтс
- ЛВАктёр
Лео
Виллемс
- ОЗАктриса
Ольга
Зёдерхук
- ПБАктриса
Полин
Бас
- ТБАктёр
Тейс
Боерманс
- КБАктёр
Кес
Бот
- МдАктриса
Марлейн
де Брёйн
- КДАктёр
Кун
Де Граве
- РдАктёр
Рихард
де Рюйтер
- СДАктёр
Стефаан
Деган
- КЭАктёр
Корнель
Эверс
- ПБСценарист
Питер
Барт Кортуис
- ЙНПродюсер
Йохан
Нийенхейс
- РКАктёр дубляжа
Роман
Каграманян
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ПИАктриса дубляжа
Полина
Иванова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- УВХудожник
Уилберт
Ван Дорп
- ТДХудожница
Тине
Десё
- БПОператор
Берт
Пот