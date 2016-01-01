Тролли: Большой побег
Wink
Фильмы
Тролли: Большой побег
8.22016, Trollie: The Great Rescue
Фэнтези, Семейные80 мин12+

Тролли: Большой побег (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

К компании Макса и тролля по имени Тролли присоединяется девочка Салли. Узнав о ее новых друзьях, отец Салли решает сделать Тролли общественным достоянием, показав его всем обитателям горной деревушки. Волшебное существо не хочет служить забавой для скучающих людей, а Макс и Салли продумывают план побега, чтобы вернуть друга на родину в сказочную страну.

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Информация

Страна
Нидерланды
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Фэнтези

Рейтинг

5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тролли: Большой побег»

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