Три королевства: Возвращение дракона (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, San guo zhi jian long xie jia
Боевики97 мин18+
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Сюжет
Фильм повествует об удивительной судьбе простого китайского воина, ставшего величайшим полководцем в эпоху Троецарствия. Это время (220-280 гг.), наступившее после распада великого единого государства, созданного императором Цинь Ши-Хуанди, было наполнено войнами и сражениями войск трех царств — Шу, У и Вэй.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дэниэл
Ли
- Актёр
Энди
Лау
- СХАктёр
Саммо
Хун
- Актриса
Мэгги
Кью
- ПЦАктёр
Пу
Цюаньсинь
- ЭОАктёр
Энди
Он
- ЮЖАктёр
Юй
Жунгуан
- ЮХАктёр
Юэ
Хуа
- ЛТАктёр
Лун
Ти
- ВУАктёр
Ванесс
У
- ЛХСценарист
Лау
Хо-Люн
- ДЛСценарист
Дэниэл
Ли
- ЛГСценарист
Ло
Гуаньчжун
- ЮДПродюсер
Юй
Дун
- ЧТПродюсер
Чон
Тхэ-вон
- ТЧХудожник
Томас
Чун
- ЧК�Монтажёр
Чун
Ка-Фай
- КУМонтажёр
Ка
Уин Ли
- ТЧОператор
Тони
Чун
- ГЛКомпозитор
Генри
Лай