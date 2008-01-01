Три королевства: Возвращение дракона (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм повествует об удивительной судьбе простого китайского воина, ставшего величайшим полководцем в эпоху Троецарствия. Это время (220-280 гг.), наступившее после распада великого единого государства, созданного императором Цинь Ши-Хуанди, было наполнено войнами и сражениями войск трех царств — Шу, У и Вэй.



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