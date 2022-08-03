Три Гавкатера
Три Гавкатера

Три Гавкатера (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.12014, The Three Dogateers
Семейный83 мин0+

О фильме

Канун светлого праздника Рождества омрачен серией загадочных преступлений – неизвестные планомерно похищают украшения с городских и домашних eлок. Когда дело доходит до семьи, воспитывающей трех очаровательных псов, собаки решают дать отпор злоумышленникам, пользуясь отъездом хозяев. Животные преображаются в отважных «гавкатeров» и отправляются в захватывающее путешествие, чтобы поймать коварных «похитителей Рождества» и вернуть праздник горожанам.

Страна
США
Жанр
Семейный
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

2.9 IMDb