Три Гавкатера (фильм, 2014) смотреть онлайн

Канун светлого праздника Рождества омрачен серией загадочных преступлений – неизвестные планомерно похищают украшения с городских и домашних eлок. Когда дело доходит до семьи, воспитывающей трех очаровательных псов, собаки решают дать отпор злоумышленникам, пользуясь отъездом хозяев. Животные преображаются в отважных «гавкатeров» и отправляются в захватывающее путешествие, чтобы поймать коварных «похитителей Рождества» и вернуть праздник горожанам.

