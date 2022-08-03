Три Гавкатера (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.12014, The Three Dogateers
Семейный83 мин0+
О фильме
Канун светлого праздника Рождества омрачен серией загадочных преступлений – неизвестные планомерно похищают украшения с городских и домашних eлок. Когда дело доходит до семьи, воспитывающей трех очаровательных псов, собаки решают дать отпор злоумышленникам, пользуясь отъездом хозяев. Животные преображаются в отважных «гавкатeров» и отправляются в захватывающее путешествие, чтобы поймать коварных «похитителей Рождества» и вернуть праздник горожанам.
Рейтинг
2.9 IMDb
- ДБРежиссёр
Джесси
Баже
- ДКАктёр
Дин
Кэйн
- РРАктёр
Ричард
Рили
- БОАктёр
Билл
Оберст мл.
- ДДАктриса
Даниэль
Джудовитц
- РКАктёр
Родни
Кагеяма
- ЭФАктёр
Энтони
Фанелли
- СГАктриса
Сабрина
Гомес
- АМАктриса
Андреа
Монье
- БКАктёр
Билл
Крауч
- ДБАктёр
Джесси
Баже
- ДБСценарист
Джесси
Баже
- ДБПродюсер
Джесси
Баже
- ФБПродюсер
Филлип
Б. Голдфайн
- ОППродюсер
Орри
П. Дирасон
- ДСКомпозитор
Джермэйн
Стеголл