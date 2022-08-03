Эпидемия загадочного вируса обращает людей в кровожадных зомби, но врачам удается разработать вакцину, возвращающую зараженным человеческий облик. Вот только сами выздоровевшие продолжают терзаться воспоминаниями о совершенных зверствах, а общество не очень-то готово простить и принять тех, кто занимался каннибализмом, пусть и в невменяемом состоянии.

