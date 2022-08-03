Третья волна зомби
Wink
Фильмы
Третья волна зомби

Третья волна зомби (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.12017, The Cured
Ужасы, Драма91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Эпидемия загадочного вируса обращает людей в кровожадных зомби, но врачам удается разработать вакцину, возвращающую зараженным человеческий облик. Вот только сами выздоровевшие продолжают терзаться воспоминаниями о совершенных зверствах, а общество не очень-то готово простить и принять тех, кто занимался каннибализмом, пусть и в невменяемом состоянии.

Страна
Ирландия, Франция
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Третья волна зомби»