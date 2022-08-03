Третья волна зомби (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.12017, The Cured
Ужасы, Драма91 мин18+
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О фильме
Эпидемия загадочного вируса обращает людей в кровожадных зомби, но врачам удается разработать вакцину, возвращающую зараженным человеческий облик. Вот только сами выздоровевшие продолжают терзаться воспоминаниями о совершенных зверствах, а общество не очень-то готово простить и принять тех, кто занимался каннибализмом, пусть и в невменяемом состоянии.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фрейн
- ЭПАктёр
Эллиот
Пейдж
- СКАктёр
Сэм
Кили
- ТВАктёр
Том
Вон-Лолор
- СГАктёр
Стюарт
Грэм
- Актриса
Паула
Малкомсон
- НКАктриса
Наталья
Кострцева
- ПКАктёр
Питер
Кэмпион
- ХФАктриса
Хильда
Фэй
- ДХАктёр
Дэвид
Херлихи
- ДФСценарист
Дэвид
Фрейн
- КБПродюсер
Конор
Бэрри
- ЛБПродюсер
Лоуренс
Басс
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ФТХудожник
Френсис
Тааффе
- КГМонтажёр
Крис
Гилл