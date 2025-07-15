Третий человек
Wink
Фильмы
Третий человек
1949, The Third Man
Триллер, Драма12+

Контент станет доступным 15.07.2025

Третий человек (фильм, 1949) смотреть онлайн

О фильме

Холли Мартинс, автор бульварных романов, в надежде получить работу приезжает в послевоенную Вену по приглашению старинного приятеля Гарри Лайма. Увы, буквально накануне тот погиб в результате несчастного случая.

По мнению полицейского Кэллоуэя, Лайм был темной личностью, рэкетиром и спекулянтом. Мартинс решает провести собственное расследование, чтобы снять с друга обвинения в преступлениях, которые, как он уверен, тот не совершал.

Более того, Мартинс уверен, что его друг был убит, а его убийца где-то рядом...

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Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Детектив, Триллер

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Актёры и съёмочная группа фильма «Третий человек»