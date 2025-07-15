Третий человек (фильм, 1949) смотреть онлайн
О фильме
Холли Мартинс, автор бульварных романов, в надежде получить работу приезжает в послевоенную Вену по приглашению старинного приятеля Гарри Лайма. Увы, буквально накануне тот погиб в результате несчастного случая.
По мнению полицейского Кэллоуэя, Лайм был темной личностью, рэкетиром и спекулянтом. Мартинс решает провести собственное расследование, чтобы снять с друга обвинения в преступлениях, которые, как он уверен, тот не совершал.
Более того, Мартинс уверен, что его друг был убит, а его убийца где-то рядом...
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СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Детектив, Триллер
Рейтинг
- КРРежиссёр
Кэрол
Рид
- ДКАктёр
Джозеф
Коттен
- АВАктриса
Алида
Валли
- ОУАктёр
Орсон
Уэллс
- ТХАктёр
Тревор
Ховард
- ПХАктёр
Пауль
Хёрбигер
- ЭДАктёр
Эрнст
Дойч
- ЭПАктёр
Эрих
Понто
- ЗБАктёр
Зигфрид
Бройер
- ХБАктриса
Хедвига
Бляйбтрой
- БЛАктёр
Бернард
Ли
- ГГСценарист
Грэм
Грин
- ОУСценарист
Орсон
Уэллс
- АКСценарист
Александр
Корда
- ДОСценарист
Дэвид
О. Селзник
- КРПродюсер
Кэрол
Рид
- АКПродюсер
Александр
Корда
- ХППродюсер
Хью
Персеваль
- ДОПродюсер
Дэвид
О. Селзник
- РКОператор
Роберт
Краскер
- АККомпозитор
Антон
Кэррас