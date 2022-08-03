Третье убийство (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.52017, Sandome no satsujin
Драма, Криминал119 мин18+
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О фильме
Японский психологический детектив. Шахтер Мисуми, ранее отсидевший тридцать лет за двойное убийство, признается в том, что убил и поджег своего начальника. Теперь ему грозит смертная казнь. Адвокат Мисуми не верит в слова обвиняемого и пытается разобраться, зачем его клиент себя оклеветал.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ХКРежиссёр
Хирокадзу
Корээда
- МФАктёр
Масахару
Фукуяма
- КЯАктёр
Кодзи
Якусё
- СХАктриса
Судзу
Хиросэ
- СМАктёр
Синносукэ
Мицусима
- МИАктриса
Микако
Итикава
- ИМАктриса
Идзуми
Мацуока
- ИХАктёр
Исао
Хасидзумэ
- ХИАктёр
Хадзимэ
Иноэ
- АМАктриса
Адзю
Макита
- ТНАктриса
Тосиэ
Нэгиси
- ХКСценарист
Хирокадзу
Корээда
- ККХудожница
Кадзуко
Куросава
- ХКМонтажёр
Хирокадзу
Корээда
- ЛЭКомпозитор
Людовико
Эйнауди