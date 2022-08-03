Третье убийство
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Третье убийство

Третье убийство (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.52017, Sandome no satsujin
Драма, Криминал119 мин18+

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О фильме

Японский психологический детектив. Шахтер Мисуми, ранее отсидевший тридцать лет за двойное убийство, признается в том, что убил и поджег своего начальника. Теперь ему грозит смертная казнь. Адвокат Мисуми не верит в слова обвиняемого и пытается разобраться, зачем его клиент себя оклеветал.

Страна
Япония
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb