Третье убийство (фильм, 2017) смотреть онлайн

Японский психологический детектив. Шахтер Мисуми, ранее отсидевший тридцать лет за двойное убийство, признается в том, что убил и поджег своего начальника. Теперь ему грозит смертная казнь. Адвокат Мисуми не верит в слова обвиняемого и пытается разобраться, зачем его клиент себя оклеветал.

