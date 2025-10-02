Тренер (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Бывший яхтсмен-олимпиец работает тренером вобычной детско-юношеской спортивной школе небольшого приморского города. Нонакануне чемпионата России емупоступает выгодное предложение отсерьёзного олигарха перейти наработу капитаном егояхты сперспективой возглавить коммерческую команду пояхтингу. Откажется литренер отсвоих подопечных ради шанса изменить жизнь?
Рейтинг
- АКРежиссёр
Анастасия
Клинкова
- ЕКАктёр
Евгений
Климанов
- НХАктёр
Николай
Ханжаров
- АЕАктёр
Александр
Елезов
- ВДАктёр
Владимир
Добрицкий
- Актёр
Михаил
Горевой
- РВАктёр
Роман
Веслаух
- ИБАктёр
Илья
Богомаз
- РСАктёр
Радомир
Стреляев
- ЕЧАктриса
Екатерина
Чекова
- НЗАктёр
Никита
Зосим
- НМАктриса
Надежда
Маницкая
- ДОАктриса
Дарья
Охрицкая
- СКСценарист
Сергей
Кисин
- АГСценарист
Анна
Гадецкая
- ЛЗСценарист
Лев
Золотарев
- ЛЗПродюсер
Лев
Золотарев
- ОПХудожница
Ольга
Пашаева
- СГОператор
Сергей
Глинин