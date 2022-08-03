Тренер (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, McFarland, USA
Драма, Спортивный123 мин18+
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О фильме
История, основанная на реальных событиях. В начале девяностых, в маленьком городке МакФарланд, профессиональный тренер создает команду по легкой атлетике из обычных сорванцов и мелких «хулиганов» и приводит эту команду к вершине спортивного Олимпа.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Кино для детей, Драма, Биография
КачествоSD
Время123 мин / 02:03
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- НКРежиссёр
Ники
Каро
- Актёр
Кевин
Костнер
- РРАктёр
Рамиро
Родригес
- КПАктёр
Карлос
Праттс
- ДОАктёр
Джонни
Ортиз
- РМАктёр
Рафаэль
Мартинес
- ГДАктёр
Гектор
Дюран
- СААктёр
Серджо
Авелар
- МААктёр
Майкл
Агеро
- ОЛАктёр
Омар
Лейва
- ГТСценарист
Грант
Томпсон
- ККСценарист
Крис
Кливлэнд
- БГСценарист
Беттина
Гилуа
- МКПродюсер
Марк
Кьярди
- ГГПродюсер
Гордон
Грэй
- МИПродюсер
Марио
Искович
- СДХудожница
Софи
Де Ракофф
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- АПКомпозитор
Антонио
Пинто