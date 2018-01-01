Траффик (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Молодая пара Бреа и Джон отправляются в романтическое путешествие в горы. Вдали от цивилизации они подвергаются нападению банды торговцев людьми и вступают с ними в смертельное противостояние.



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