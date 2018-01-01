Траффик
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Траффик

Траффик (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.92018, Traffik
Боевики, Триллеры92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Молодая пара Бреа и Джон отправляются в романтическое путешествие в горы. Вдали от цивилизации они подвергаются нападению банды торговцев людьми и вступают с ними в смертельное противостояние.

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Информация

Страна
США
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb