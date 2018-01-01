Траффик (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.92018, Traffik
Боевики, Триллеры92 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Молодая пара Бреа и Джон отправляются в романтическое путешествие в горы. Вдали от цивилизации они подвергаются нападению банды торговцев людьми и вступают с ними в смертельное противостояние.
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДТРежиссёр
Деон
Тейлор
- Актриса
Пола
Пэттон
- ОЭАктёр
Омар
Эппс
- ЛААктёр
Лас
Алонсо
- РСАктриса
Роселин
Санчес
- ДОАктриса
Доун
Оливери
- Актёр
Люк
Госс
- МПАктриса
Мисси
Пайл
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- ПКАктриса
Присцилла
Кинтана
- ДВАктёр
Джефф
Вьесен
- ДТСценарист
Деон
Тейлор
- РАПродюсер
�Роксанна
Авент
- Продюсер
Пола
Пэттон
- ДТПродюсер
Деон
Тейлор
- МКМонтажёр
Мелисса
К�ент
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли