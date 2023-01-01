Торнадо (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Уильям всегда хотел пойти по стопам своего отца, легендарного охотника за торнадо Билла Броуди, погибшего во время сильнейшего урагана. Он находит старые дневники отца и сбегает из дома, чтобы начать исследовать торнадо. Наследие его отца теперь превратилось в туристический бизнес, которым управляет жадный и безрассудный бизнесмен Зейн Роджерс. Теперь он использует Уильяма, сына великого Билла Броуди, в качестве туристической приманки. Именно Уильям должен возглавить группу искателей приключений в разгар одного из самых опасных штормов в мире.



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