Торнадо (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Уильям всегда хотел пойти по стопам своего отца, легендарного охотника за торнадо Билла Броуди, погибшего во время сильнейшего урагана. Он находит старые дневники отца и сбегает из дома, чтобы начать исследовать торнадо. Наследие его отца теперь превратилось в туристический бизнес, которым управляет жадный и безрассудный бизнесмен Зейн Роджерс. Теперь он использует Уильяма, сына великого Билла Броуди, в качестве туристической приманки. Именно Уильям должен возглавить группу искателей приключений в разгар одного из самых опасных штормов в мире.
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СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ХДРежиссёр
Херберт
Джеймс Уинтерстерн
- ЭХАктриса
Энн
Хеч
- ДЭАктёр
Джек
Эйман
- МКАктёр
Майкл
Клингер
- ДЛАктриса
Джейн
Линд
- ДКАктриса
Джордан
Кристин Симон
- РГАктёр
Ричард
Ганн
- Актёр
Алек
Болдуин
- СУАктёр
Скит
Ульрих
- АНАктёр
Анжул
Нигам
- ХДСценарист
Херберт
Джеймс Уинтерстерн
- АЭСценарист
Анна
Элизабет Джеймс
- АБПродюсер
Адам
Бисли
- НКПродюсер
Нэйтан
Клингер
- ТЗХудожник
Трэвис
Заривны
- БНХудожник
Брайан
Норвелль
- РДМонтажёр
Р.Дж.
Дэниэл Ханна
- КУКомпозитор
Кори
Уоллес