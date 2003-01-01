Тормоз (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Всю жизнь Берни не везло. Причем до такой степени, что одно из казино Лас-Вегаса наняло его работать «тормозом», распространявшим свою «ауру неудачника» на самых везучих клиентов и управляющий казино Шелли не собирается расставаться с таким ценным кадром…



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