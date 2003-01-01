Тормоз (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, The Cooler
Драмы97 мин12+
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Сюжет
Всю жизнь Берни не везло. Причем до такой степени, что одно из казино Лас-Вегаса наняло его работать «тормозом», распространявшим свою «ауру неудачника» на самых везучих клиентов и управляющий казино Шелли не собирается расставаться с таким ценным кадром…
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- УКРежиссёр
Уэйн
Креймер
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актриса
Мария
Белло
- ШХАктёр
Шон
Хэтоси
- Актёр
Рон
Ливингстон
- ПСАктёр
Пол
Сорвино
- ЭУАктриса
Эстелла
Уоррен
- АДАктёр
Артур
Дж. Наскарелла
- ДФАктёр
Джои
Фатон
- МКАктёр
М.
К. Гейни
- ФХСценарист
Фрэнк
Ханна
- УКСценарист
Уэйн
Креймер
- ШФПродюсер
Шон
Ферст
- АКПр�одюсер
Алессандро
Камон
- ЭБХудожница
Элис
Бэйкер
- АКМонтажёр
Артур
Коберн
- ДУОператор
Джим
Уайтакер
- МАКомпозитор
Марк
Айшем