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Тормоз

Тормоз (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, The Cooler
Драмы97 мин12+

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Сюжет

Всю жизнь Берни не везло. Причем до такой степени, что одно из казино Лас-Вегаса наняло его работать «тормозом», распространявшим свою «ауру неудачника» на самых везучих клиентов и управляющий казино Шелли не собирается расставаться с таким ценным кадром…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тормоз»

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