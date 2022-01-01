Тори и Локита (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Социальный триллер братьев Дарденн о девушке и мальчике из Африки, которые притворяются братом и сестрой, чтобы получить убежище в Бельгии. Молодая девушка Локита и мальчик Тори любят и заботятся друг о друге, как настоящая семья. Они приехали из Бенина в Бельгию в поисках лучшей жизни и представились социальным службам братом и сестрой. По пути из Африки в Европу они пережили немало трудностей, которые, однако, не собираются заканчиваться и тут. Локита пытается заполучить нужные для работы в стране бумаги, для чего ей нужно доказать, что Тори — действительно ее родной брат. Это практически невозможно, поскольку на самом деле они не родственники. Им приходится продавать наркотики, чтобы заработать себе на жизнь и расплатиться с долгами людям, которые помогли им добраться до Бельгии. В конце концов Локита решается на опасную сделку с местным наркоторговцем, последствия которой затронут обоих мигрантов.
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Информация
Рейтинг
- ЖДРежиссёр
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДРежиссёр
Люк
Дарденн
- ПШАктёр
Пабло
Шильс
- ЖМАктриса
Жоэли
Мбунду
- АУАктёр
Альбан
Укай
- ТГАктёр
Теймен
Говартс
- ШДАктриса
Шарлотта
Де Брёйне
- НУАктриса
Надеж
Уэдраого
- МЗАктёр
Марк
Зинга
- КБАктриса
Клер
Бодсон
- АКАктриса
Аннетт
Клозе
- ТДАктёр
Тома
Доре
- ЖДСценарист
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДСценарист
Люк
Дарденн
- ЖДПродюсер
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДПродюсер
Люк
Дарденн
- ДТПродюсер
Дэльфин
Томсон
- МДМонтажёр
Мари-Элен
Дозо
- БДОператор
Бенуа
Дерво