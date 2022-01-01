Тори и Локита
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Тори и Локита

Тори и Локита (фильм, 2022) смотреть онлайн

7.32022, Tori et Lokita
Драмы85 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Социальный триллер братьев Дарденн о девушке и мальчике из Африки, которые притворяются братом и сестрой, чтобы получить убежище в Бельгии. Молодая девушка Локита и мальчик Тори любят и заботятся друг о друге, как настоящая семья. Они приехали из Бенина в Бельгию в поисках лучшей жизни и представились социальным службам братом и сестрой. По пути из Африки в Европу они пережили немало трудностей, которые, однако, не собираются заканчиваться и тут. Локита пытается заполучить нужные для работы в стране бумаги, для чего ей нужно доказать, что Тори — действительно ее родной брат. Это практически невозможно, поскольку на самом деле они не родственники. Им приходится продавать наркотики, чтобы заработать себе на жизнь и расплатиться с долгами людям, которые помогли им добраться до Бельгии. В конце концов Локита решается на опасную сделку с местным наркоторговцем, последствия которой затронут обоих мигрантов.

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Информация

Страна
Бельгия, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тори и Локита»

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