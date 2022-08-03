Топ-модель (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, The Model
Мелодрама103 мин18+
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О фильме
Начинающая модель из глубинки Эмма получает приглашение в одно из ведущих модных агентств и отправляется в Париж. Однако мир моды диктует свои условия и то, что поначалу складывалось для нее как сказка, начинает постепенно перерастать в опасную одержимость и настоящий ночной кошмар.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ММРежиссёр
Мадс
Маттисен
- МПАктриса
Мария
Палм
- Актёр
Эд
Скрейн
- ИМАктёр
Ивонник
Мюллер
- ДОАктёр
Доминик
Оллбёрн
- ВБАктёр
Вёрджил
Брэмли
- АШАктриса
Алексия
Шико
- ТААктёр
Тьерри
Ансисс
- ММСценарист
Мадс
Маттисен
- МЗСценарист
Мартин
Зандвлиет
- ЙБПродюсер
Йонас
Баггер
- МГПродюсер
Мария
Гаде Денессен
- МЭПродюсер
Мадлен
Экман
- МЮПродюсер
Марианна
Юль Хансен
- СТХудожница
Стин
Танинг
- ПБМонтажёр
Пернилла
Беч Кристенсен
- СМКомпозитор
Суне
Мартин