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Топ-модель

Топ-модель (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Model
Мелодрама103 мин18+

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О фильме

Начинающая модель из глубинки Эмма получает приглашение в одно из ведущих модных агентств и отправляется в Париж. Однако мир моды диктует свои условия и то, что поначалу складывалось для нее как сказка, начинает постепенно перерастать в опасную одержимость и настоящий ночной кошмар.

Страна
Дания
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Топ-модель»