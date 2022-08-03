Топ-модель (фильм, 2016) смотреть онлайн

Начинающая модель из глубинки Эмма получает приглашение в одно из ведущих модных агентств и отправляется в Париж. Однако мир моды диктует свои условия и то, что поначалу складывалось для нее как сказка, начинает постепенно перерастать в опасную одержимость и настоящий ночной кошмар.

