Том Сойер и Гекльберри Финн (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Экранизация классической приключенческой повести «Приключения Тома Сойера» с камео Вэла Килмера в роли писателя Марка Твена. Однажды ночью сирота Том вместе со своим другом Геком пробираются на городское кладбище. К несчастью, они становятся свидетелями жестокого убийства и еле уносят ноги. Мальчишки обещают друг другу, что никому не расскажут об увиденном, но убийца, Индеец Джо, пытается обвинить в своем преступлении невиновного. Главных героев ждет много приключений: охота за сокровищами, побег на остров и встреча со злодеем в пещере. Смотрите фильм 2014 года «Том Сойер и Гекльберри Финн» онлайн на Wink.



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