Том-коротыш (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Том, младший из трех братьев-фермеров, завоевывает сердце принцессы и избавляет королевство от проклятия при помощи волшебного зеркала. Первый кубинский полнометражный анимационный 3D-мультфильм.



В удивительном мире, где волшебство соседствует с новыми технологиями, жил-был Том Коротыш, юноша чрезвычайно маленького роста. У него было два брата, Питер и Пол. Их отец давно умер, оставив сыновьям в наследство ферму, но на этой земле ничего не росло из-за проклятия. Трое братьев отправились в город, где узнали, что король объявил состязание: тот, кто сумеет срубить огромное дерево в столице, женится на принцессе. Вот только дерево это было волшебное и вырастало каждый раз, когда до него дотрагивался топор. Но, пораженный красотой принцессы, Том решил взяться за это невыполнимое задание, а братья были только рады от него избавиться. Задача перед ним стояла непростая: найти заколдованные предметы, способные справиться с магией дерева, победить злую ведьму, задумавшую захватить власть в королевстве, и убедить прекрасную принцессу, что он достоин ее любви.



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