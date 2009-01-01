Том и Вайт уделывают Америку
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Том и Вайт уделывают Америку

Том и Вайт уделывают Америку (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.42009, Friendship!
Драмы, Мелодрамы104 мин18+

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Сюжет

1989 год. Германия. Падение Берлинской стены открыло перед двумя друзьями дорогу через океан — в Америку. Ничто и никто не омрачит их веселое путешествие! Даже языковой барьер не станет для них серьезным препятствием. Ведь язык любви, как известно, интернационален. Друзья держат путь в Сан-Франциско. Именно в этом городе они мечтают оторваться по полной. Держись, Америка!

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Том и Вайт уделывают Америку»

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