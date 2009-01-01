Том и Вайт уделывают Америку (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.42009, Friendship!
Драмы, Мелодрамы104 мин18+
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Сюжет
1989 год. Германия. Падение Берлинской стены открыло перед двумя друзьями дорогу через океан — в Америку. Ничто и никто не омрачит их веселое путешествие! Даже языковой барьер не станет для них серьезным препятствием. Ведь язык любви, как известно, интернационален. Друзья держат путь в Сан-Франциско. Именно в этом городе они мечтают оторваться по полной. Держись, Америка!
Том и Вайт уделывают Америку смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Актёр
Маттиас
Швайгхёфер
- ФМАктёр
Фридрих
Мюке
- АБАктриса
Алиция
Бахледа
- ТСАктёр
Тодд
Стэшвик
- ПМАктёр
Питер
Макон
- КОАктёр
Кевин
О. Ранкин
- КГАктриса
Камерон
Гудман
- КДАктриса
Кимберли
Дж. Браун
- КБАктриса
Коко
Браун
- ДЭАктёр
Дуэйн
Эдвэй
- ТЦСценарист
Томас
Циклер
- КБПродюсер
Квирин
Берг
- МВПродюсер
Макс
Видеман
- ТЦПродюсер
Томас
Циклер
- МБПродюсер
Марко
Бекманн
- ЮШОператор
Юли
Штайгер
- ПХКомпозитор
Питер
Хорн
- АМКомпозитор
Андрей
Мелита
- МПКомпозитор
Мартин
Пробст