Актёры и съёмочная группа фильма «Том и Джерри: Потерянный дракон»

Актёры
АктрисаAthena / Puffy
Келли СтейблзKelly Stables
АктрисаDrizelda
Викки ЛьюисVicki Lewis
АктёрKaldorf
Джим КаммингсJim Cummings
АктрисаElf Elder's Wife
Лорейн НьюменLaraine Newman
АктёрTin
Грег ЭллисGreg Ellis
АктёрPan
Джесс ХарнеллJess Harnell
АктёрAlley
Ричард МакгонаглRichard McGonagle
АктёрThe Elf Elder
Уэйн НайтWayne Knight
АктёрBuster / Elf Boy