Том и Джерри: Потерянный дракон
Актёры и съёмочная группа фильма «Том и Джерри: Потерянный дракон»

Актёры и съёмочная группа фильма «Том и Джерри: Потерянный дракон»

Режиссёры

Спайк Брандт

Спайк Брандт

Spike Brandt
Режиссёр
Тони Червоне

Тони Червоне

Tony Cervone
Режиссёр

Актёры

Келли Стейблз

Келли Стейблз

Kelly Stables
АктрисаAthena / Puffy
Викки Льюис

Викки Льюис

Vicki Lewis
АктрисаDrizelda
Джим Каммингс

Джим Каммингс

Jim Cummings
АктёрKaldorf
Лорейн Ньюмен

Лорейн Ньюмен

Laraine Newman
АктрисаElf Elder's Wife
Грег Эллис

Грег Эллис

Greg Ellis
АктёрTin
Джесс Харнелл

Джесс Харнелл

Jess Harnell
АктёрPan
Ричард Макгонагл

Ричард Макгонагл

Richard McGonagle
АктёрAlley
Уэйн Найт

Уэйн Найт

Wayne Knight
АктёрThe Elf Elder
Ди Брэдли Бейкер

Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
АктёрBuster / Elf Boy

Продюсеры

Спайк Брандт

Спайк Брандт

Spike Brandt
Продюсер
Тони Червоне

Тони Червоне

Tony Cervone
Продюсер
Алан Барнетт

Алан Барнетт

Alan Burnett
Продюсер
Сэм Реджистер

Сэм Реджистер

Sam Register
Продюсер

Художники

Эрик Семонес

Эрик Семонес

Eric Semones
Художник

Монтажёры

Кайл Стэффорд

Кайл Стэффорд

Kyle Stafford
Монтажёр