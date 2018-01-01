Wink
Том и Джерри: Бравые ковбои!
Актёры и съёмочная группа фильма «Том и Джерри: Бравые ковбои!»

Режиссёры

Даррел Ван Ситтерс

Darrell Van Citters
Режиссёр

Актёры

Джордж Эклс

George Ackles
АктёрThe Marshal
Шон Бургос

Sean Burgos
АктёрBumpy
Тревор Дивэлл

Trevor Devall
АктёрDuke
Крис Эджерли

Chris Edgerly
АктёрAugust Critchley
Джорджина Кордова

Georgina Cordova
АктрисаScruffy
Исаак Робинсон-Смит

Isaac Robinson-Smith
АктёрZeb
Кейтлин Роброк

Kaitlyn Robrock
АктрисаBetty
Кэт Суси

Kath Soucie
АктрисаTuffy
Стивен Стэнтон

Stephen Stanton
АктёрVirgil / Prairie Dog Dad

Сценаристы

Уилл Финн

Will Finn
Сценарист
Уильям Ханна

William Hanna
Сценарист
Джозеф Барбера

Joseph Barbera
Сценарист

Продюсеры

Даррел Ван Ситтерс

Darrell Van Citters
Продюсер
Кип Браун

Kip Brown
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Морозов

Актёр дубляжа
Борис Токарев

Актёр дубляжа
Андрей Гриневич

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Дина Бобылёва

Актриса дубляжа

Композиторы

Вивек Маддала

Vivek Maddala
Композитор