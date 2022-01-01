Том и Джерри: Бравые ковбои! (фильм, 2022) смотреть онлайн

Куда только ни заносила нелегкая кота Тома и мышь Джерри. В этот раз герои оказались на Диком Западе и стали свидетелями чудовищной несправедливости: беспринципный земельный магнат пытается отобрать семейное ранчо у местной фермерши. Том и Джерри решают на время забыть о давнем соперничестве и объединить усилия, чтобы помочь бедной девушке.

