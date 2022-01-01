8.22022, Tom and Jerry: Cowboy Up!
Мультфильм, Семейный71 мин6+
Том и Джерри: Бравые ковбои! (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Куда только ни заносила нелегкая кота Тома и мышь Джерри. В этот раз герои оказались на Диком Западе и стали свидетелями чудовищной несправедливости: беспринципный земельный магнат пытается отобрать семейное ранчо у местной фермерши. Том и Джерри решают на время забыть о давнем соперничестве и объединить усилия, чтобы помочь бедной девушке.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДВРежиссёр
Даррел
Ван Ситтерс
- ДЭАктёр
Джордж
Эклс
- ШБАктёр
Шон
Бургос
- ТДАктёр
Тревор
Дивэлл
- КЭАктёр
Крис
Эджерли
- ДКАктриса
Джорджина
Кордова
- ИРАктёр
Исаак
Робинсон-Смит
- КРАктриса
Кейтлин
Роброк
- КСАктриса
Кэт
Суси
- ССАктёр
Стивен
Стэнтон
- УФСценарист
Уилл
Финн
- УХСценарист
Уильям
Ханна
- ДБСценарист
Джозеф
Барбера
- ДВПродюсер
Даррел
Ван Ситтерс
- КБПродюсер
Кип
Браун
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- ВМКомпозитор
Вивек
Маддала