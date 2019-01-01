Толстяк в отрыве
Wink
Фильмы
Толстяк в отрыве
6.52019, Hudson
Драмы, Комедии72 мин18+

Толстяк в отрыве (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Трогательная драмеди о застенчивом мужчине, который хочет развеять прах матери у памятной ивы. Хадсон не любит быть на людях, редко выходит из дома и увлекается хайку. Он никак не может оправиться после смерти матери, и единственный, кто пытается вытащить его из добровольного отшельничества, – его двоюродный брат Райан, внезапно приехавший к Хадсону в гости. Когда в одной из их бесед речь заходит о старой иве, о которой у Хадсона остались теплые воспоминания, тот убеждает Райана помочь ему найти дерево, чтобы там развеять прах матери. Как их отношения изменит случайная встреча в дороге – узнаете из фильма «Толстяк в отрыве», который можно посмотреть на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.2 IMDb