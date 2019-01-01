Толстяк в отрыве (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Трогательная драмеди о застенчивом мужчине, который хочет развеять прах матери у памятной ивы. Хадсон не любит быть на людях, редко выходит из дома и увлекается хайку. Он никак не может оправиться посл�е смерти матери, и единственный, кто пытается вытащить его из добровольного отшельничества, – его двоюродный брат Райан, внезапно приехавший к Хадсону в гости. Когда в одной из их бесед речь заходит о старой иве, о которой у Хадсона остались теплые воспоминания, тот убеждает Райана помочь ему найти дерево, чтобы там развеять прах матери. Как их отношения изменит случайная встреча в дороге – узнаете из фильма «Толстяк в отрыве», который можно посмотреть на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДНАктёр
Дэвид
Нил Левин
- ГЛАктёр
Грегори
Лэй
- МКАктриса
Мэри
Катрин Гринэуолт
- РМАктёр
Ричард
Мейсер
- ДКАктёр
Джозеф
Кастилло-Мидиетт
- ДТАктриса
Джулия
Токарз
- БХАктриса
Брук
Хувер
- ММАктёр
Майк
Махерн
- ШМАктриса
Шерил
Мордаунт
- ЭКАктриса
Эми
Керстен
- ГЛСценарист
Грегори
Лэй
- МКПродюсер
Мэри
Катрин Гринэуолт
- ЭХПродюсер
Эмили
Хьюз
- РБПродюсер
Райан
Бёри
- ДЧОператор
Джейсон
Чау
- ДШКомпозитор
Джулиан
Шерле