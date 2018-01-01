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Фильмы
Только течет река
Актёры и съёмочная группа фильма «Только течет река»

Актёры и съёмочная группа фильма «Только течет река»

Режиссёры

Вэй Шуцзюнь

Вэй Шуцзюнь

Wei Shujun
Режиссёр

Актёры

Чжу Илун

Чжу Илун

Zhu Yilong
АктёрMa Zhe
Цзэн Мэйхуэйцзы

Цзэн Мэйхуэйцзы

Zeng Meihuizi
АктрисаBai Jie
Хоу Тяньлай

Хоу Тяньлай

Hou Tianlai
АктёрChief of Police
Моси Цзыши

Моси Цзыши

Moxi Zishi
АктёрWang Hong

Сценаристы

Юй Хуа

Юй Хуа

Yu Hua
Сценарист
Вэй Шуцзюнь

Вэй Шуцзюнь

Wei Shujun
Сценарист

Продюсеры

Чжао Цзинь

Чжао Цзинь

Zhao Jin
Продюсер

Монтажёры

Маттьё Лакло

Маттьё Лакло

Matthieu Laclau
Монтажёр

Операторы

Чэнма Чжиюань

Чэнма Чжиюань

Chengma Zhiyuan
Оператор