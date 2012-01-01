Только представь! (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Молодые учащиеся теснятся на скамейке под ярким солнцем, держась за свои белые трости и прислушиваясь к знакам, которые должны помочь им сложить пазл своего существования. Все они — слепые дети и молодые люди, находящиеся в лиссабонской специализированной клинике с мировой известностью. Ян, их новый педагог по пространственной ориентации, хочет выйти за пределы традиционных рамок обучения и помочь им исследовать их окружение, не чувствуя себя уязвимыми или напуганными.



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