Только представь! (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.82012, Imagine
Ужасы, Драмы100 мин12+
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Сюжет
Молодые учащиеся теснятся на скамейке под ярким солнцем, держась за свои белые трости и прислушиваясь к знакам, которые должны помочь им сложить пазл своего существования. Все они — слепые дети и молодые люди, находящиеся в лиссабонской специализированной клинике с мировой известностью. Ян, их новый педагог по пространственной ориентации, хочет выйти за пределы традиционных рамок обучения и помочь им исследовать их окружение, не чувствуя себя уязвимыми или напуганными.
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Информация
СтранаПольша, Великобритания, Португалия, Франция
КачествоSD
ЖанрыУжасы, Драмы
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ХКРежиссёр
Хуан
Карлос Медина
- АБАктёр
Алекс
Брендемюль
- ТЛАктёр
Томас
Лемаркус
- ИСАктёр
Илиас
Стотхарт
- МХАктёр
Мот
Харрис Данлоп Стотхарт
- Актёр
Дерек
де Линт
- РФАктёр
Рамон
Фонтсере
- СБАктриса
Сильвия
Бель
- БСАктриса
Беа
Сегура
- ХДАктёр
Хуан
Диего
- Актёр
Феликс
Гомес
- ЛБСценарист
Луисо
Бердехо
- ХКСценарист
Хуан
Карлос Медина
- АБПродюсер
Адольфо
Бланко
- ФКПродюсер
Франсуа
Коньяр
- ИНХудожник
Иньиго
Наварро
- АПХудожница
Ариадна
Папио
- ПРМонтажёр
Педру
Рибейру