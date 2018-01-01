Актёры и съёмочная группа фильма «Толкин»
Режиссёры
Актёры
АктёрJ.R.R. Tolkien
Николас ХолтNicholas Hoult
АктрисаEdith Bratt
Лили КоллинзLily Collins
АктёрProfessor Wright
Дерек ДжекобиDerek Jacobi
АктёрFirst Soldier
Эл БолландсAl Bollands
АктёрSecond Soldier
Каллум ТолкинKallum Tolkien
АктёрPrivate Sam Hodges
Крэйг РобертсCraig Roberts
АктёрJ.R.R. Tolkien (Young)
Гарри ГилбиHarry Gilby
АктёрFather Francis
Колм МиниColm Meaney
АктрисаMabel Tolkien
Лаура ДоннеллиLaura Donnelly
АктёрHilary Tolkien (Young)