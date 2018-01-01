Wink
Фильмы
Толкин
Актёры и съёмочная группа фильма «Толкин»

Актёры и съёмочная группа фильма «Толкин»

Режиссёры

Доме Карукоски

Доме Карукоски

Dome Karukoski
Режиссёр

Актёры

Николас Холт

Николас Холт

Nicholas Hoult
АктёрJ.R.R. Tolkien
Лили Коллинз

Лили Коллинз

Lily Collins
АктрисаEdith Bratt
Дерек Джекоби

Дерек Джекоби

Derek Jacobi
АктёрProfessor Wright
Эл Болландс

Эл Болландс

Al Bollands
АктёрFirst Soldier
Каллум Толкин

Каллум Толкин

Kallum Tolkien
АктёрSecond Soldier
Крэйг Робертс

Крэйг Робертс

Craig Roberts
АктёрPrivate Sam Hodges
Гарри Гилби

Гарри Гилби

Harry Gilby
АктёрJ.R.R. Tolkien (Young)
Колм Мини

Колм Мини

Colm Meaney
АктёрFather Francis
Лаура Доннелли

Лаура Доннелли

Laura Donnelly
АктрисаMabel Tolkien
Гильермо Бедуорд

Гильермо Бедуорд

Guillermo Bedward
АктёрHilary Tolkien (Young)

Сценаристы

Стивен Бересфорд

Стивен Бересфорд

Stephen Beresford
Сценарист

Продюсеры

Питер Чернин

Питер Чернин

Peter Chernin
Продюсер
Крис Тикье

Крис Тикье

Kris Thykier
Продюсер
Дженно Топпинг

Дженно Топпинг

Jenno Topping
Продюсер

Монтажёры

Крис Гилл

Крис Гилл

Chris Gill
Монтажёр
Харий Илонен

Харий Илонен

Harri Ylönen
Монтажёр

Композиторы

Томас Ньюман

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор