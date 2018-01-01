Актёры и съёмочная группа фильма «Токийский гуль»

WinkФильмыТокийский гульАктёры и съёмочная группа фильма «Токийский гуль»
Актёры
АктёрKen Kaneki
Масатака КуботаMasataka Kubota
АктрисаKirishima Tôka
Фумика СимидзуFumika Shimizu
АктёрAmon Kôtarô
Нобуюки СудзукиNobuyuki Suzuki
АктрисаFueguchi Hinami
Хиёри СакурадаHiyori Sakurada
АктёрKureo Mado
Ё ОидзумиYo Oizumi
АктрисаKamishiro Rize
Ю АоиYu Aoi
АктёрYoshimura
Кунио МураиKunio Murai
АктёрHideyoshi Nagachika
Каи ОгасавараKai Ogasawara
АктёрNishiki Nishio
Сюнъя СираисиShun'ya Shiraishi
АктрисаRyoko Fueguchi