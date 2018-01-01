Wink
Токийский гуль
Актёры и съёмочная группа фильма «Токийский гуль»

Режиссёры

Кэнтаро Хагивара

Kentaro Hagiwara
Режиссёр

Актёры

Масатака Кубота

Masataka Kubota
АктёрKen Kaneki
Фумика Симидзу

Fumika Shimizu
АктрисаKirishima Tôka
Нобуюки Судзуки

Nobuyuki Suzuki
АктёрAmon Kôtarô
Хиёри Сакурада

Hiyori Sakurada
АктрисаFueguchi Hinami
Ё Оидзуми

Yo Oizumi
АктёрKureo Mado
Ю Аои

Yu Aoi
АктрисаKamishiro Rize
Кунио Мураи

Kunio Murai
АктёрYoshimura
Каи Огасавара

Kai Ogasawara
АктёрHideyoshi Nagachika
Сюнъя Сираиси

Shun'ya Shiraishi
АктёрNishiki Nishio
Сёко Аида

Shoko Aida
АктрисаRyoko Fueguchi

Сценаристы

Суи Исида

Sui Ishida
Сценарист

Композиторы

Дон Дэвис

Don Davis
Композитор