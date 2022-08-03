Токийский гуль (фильм, 2017) смотреть онлайн

Экранизация культовой японской манги. Студент по имени Кэни идeт на свидание с прекрасной особой, которая оказывается чудовищем-гулем, жаждущим человеческой плоти. Для обоих рандеву заканчивается в больнице, причем погибает именно девушка-оборотень, а Кэни врачам удается спасти, пересадив ему органы умершей. По выздоровлении герой понимает, что его пищевые пристрастия сильно изменились, а жизнь никогда уже не станет прежней.

