Токийский гуль
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Токийский гуль

Токийский гуль (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.12017, Tokyo Ghoul
Ужасы, Боевик115 мин18+

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О фильме

Экранизация культовой японской манги. Студент по имени Кэни идeт на свидание с прекрасной особой, которая оказывается чудовищем-гулем, жаждущим человеческой плоти. Для обоих рандеву заканчивается в больнице, причем погибает именно девушка-оборотень, а Кэни врачам удается спасти, пересадив ему органы умершей. По выздоровлении герой понимает, что его пищевые пристрастия сильно изменились, а жизнь никогда уже не станет прежней.

Страна
Япония
Жанр
Ужасы, Боевик, Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb