Тьма (фильм, 2018) смотреть онлайн
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О фильме
Зомби-девушка берет шефство над слепым подростком. Нетривиальный молодежный хоррор с Надей Александр и Тоби Николсом.
Жизнь юной Мины была полна насилия и зла, а однажды ее убили. С тех пор она обитает в лесу и охотится с топором на мужчин, чтобы есть и поддерживать свое зомби-существование. Однажды ее жертвой становится преступник, искавший укрытие в лесной хижине. Полакомившись им, Мина находит машину убитого, а в ней — травмированного юношу без глаз по имени Алекс. Девушка проникается к нему теплыми чувствами и решает беречь и защищать. Пока их дружба крепнет, полиция и родственники разыскивают Алекса. Сумеет ли Мина его отпустить?
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Рейтинг
- КХРежиссёр
Клеменс
Хуфнагл
- НААктриса
Надя
Александр
- ТНАктёр
Тоби
Николс
- КМАктёр
Карл
Маркович
- СМАктриса
Сара
Мерфи-Дайсон
- Актёр
Дэн
Бирн
- МТАктриса
Маргарете
Тизель
- ДТАктёр
Дилан
Троубридж
- ДПАктёр
Джеффри
Паунсетт
- КМАктриса
Келли
Мартин
- ДКПродюсер
Данни
Краус
- ЭНПродюсер
Эндрю
Николас МакКанн Смит
- ЛППродюсер
Лаура
Перлмуттер
- КШПродюсер
Курт
Штокер
- КХОператор
Клеменс
Хуфнагл