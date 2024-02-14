Тьма
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Тьма

Тьма (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.82018, The Dark
Ужасы, Драма94 мин18+

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О фильме

Зомби-девушка берет шефство над слепым подростком. Нетривиальный молодежный хоррор с Надей Александр и Тоби Николсом.

Жизнь юной Мины была полна насилия и зла, а однажды ее убили. С тех пор она обитает в лесу и охотится с топором на мужчин, чтобы есть и поддерживать свое зомби-существование. Однажды ее жертвой становится преступник, искавший укрытие в лесной хижине. Полакомившись им, Мина находит машину убитого, а в ней — травмированного юношу без глаз по имени Алекс. Девушка проникается к нему теплыми чувствами и решает беречь и защищать. Пока их дружба крепнет, полиция и родственники разыскивают Алекса. Сумеет ли Мина его отпустить?

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Страна
Канада, Австрия
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.6 IMDb