Тьма (фильм, 2018) смотреть онлайн

Зомби-девушка берет шефство над слепым подростком. Нетривиальный молодежный хоррор с Надей Александр и Тоби Николсом.



Жизнь юной Мины была полна насилия и зла, а однажды ее убили. С тех пор она обитает в лесу и охотится с топором на мужчин, чтобы есть и поддерживать свое зомби-существование. Однажды ее жертвой становится преступник, искавший укрытие в лесной хижине. Полакомившись им, Мина находит машину убитого, а в ней — травмированного юношу без глаз по имени Алекс. Девушка проникается к нему теплыми чувствами и решает беречь и защищать. Пока их дружба крепнет, полиция и родственники разыскивают Алекса. Сумеет ли Мина его отпустить?



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