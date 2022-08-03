Титаник
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Титаник

Титаник (фильм, 1953) смотреть онлайн

7.11953, Titanic
Драма, Исторический93 мин18+

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О фильме

Неудовлетворенная жизнью Джулия Стерджес решает отправиться за океан с двумя детьми. Ее муж, не желая терять контакт с детьми, садится на тот же корабль, чтобы приехать в Америку вместе с семьей. Корабль назывался «Титаник»…

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Титаник»