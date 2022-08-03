Титаник (фильм, 1953) смотреть онлайн
7.11953, Titanic
Драма, Исторический93 мин18+
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О фильме
Неудовлетворенная жизнью Джулия Стерджес решает отправиться за океан с двумя детьми. Ее муж, не желая терять контакт с детьми, садится на тот же корабль, чтобы приехать в Америку вместе с семьей. Корабль назывался «Титаник»…
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЖНРежиссёр
Жан
Негулеско
- КУАктёр
Клифтон
Уэбб
- БСАктриса
Барбара
Стэнвик
- РВАктёр
Роберт
Вагнер
- ОДАктриса
Одри
Далтон
- ТРАктриса
Тельма
Риттер
- БААктёр
Брайан
Ахерн
- РБАктёр
Ричард
Бейсхарт
- ЭДАктёр
Эллин
Джослин
- ДТАктёр
Джеймс
Тодд
- ФБАктриса
Фрэнсис
Берген
- ЧБСценарист
Чарльз
Брэкетт
- ВРСценарист
Вальтер
Райш
- ЧБПродюсер
Чарльз
Брэкетт
- ЛРХудожник
Лайл
Р. Уилер
- ДДХудожница
Дороти
Джикинс
- САХудожник
Стюарт
А. Рейсс
- ДМОператор
Джозеф
МакДональд
- СККомпозитор
Сол
Каплан