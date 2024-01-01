Титаник. Непотопляемая мечта
Wink
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Титаник. Непотопляемая мечта
7.12024, Unsinkable
Драма, Исторический96 мин16+

Титаник. Непотопляемая мечта (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Американский сенатор расследует последствия трагедии, потрясшей мир. Судебная драма «Титаник. Непотопляемая мечта» — фильм о малоизвестной стороне жуткой катастрофы, основанный на подлинных стенограммах.

После гибели лайнера «Титаник» американское правительство начинает расследование. Оно должно установить, была ли трагедия результатом непреодолимого стечения обстоятельств или это последствие ошибок людей. Во главе расследования — сенатор Уильям Олден Смит, которому поручено опросить выживших членов экипажа и пассажиров. Тем временем журналистка Элейн Рикард собирает истории простых людей, на которых официальные органы привыкли не обращать внимания.

Новые детали гибели лайнера ждут вас в драме «Титаник. Непотопляемая мечта» (2024). Смотреть онлайн этот фильм вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

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Страна
США
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

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