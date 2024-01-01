Титаник. Непотопляемая мечта (фильм, 2024) смотреть онлайн

Американский сенатор расследует последствия трагедии, потрясшей мир. Судебная драма «Титаник. Непотопляемая мечта» — фильм о малоизвестной стороне жуткой катастрофы, основанный на подлинных стеног�раммах.



После гибели лайнера «Титаник» американское правительство начинает расследование. Оно должно установить, была ли трагедия результатом непреодолимого стечения обстоятельств или это последствие ошибок людей. Во главе расследования — сенатор Уильям Олден Смит, которому поручено опросить выживших членов экипажа и пассажиров. Тем временем журналистка Элейн Рикард собирает истории простых людей, на которых официальные органы привыкли не обращать внимания.



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