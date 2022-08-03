Титан (фильм, 2021) смотреть онлайн

Алекса зарабатывает откровенными танцами на автошоу, удивляя зрителей не только хореографией, но и необычным шрамом на голове. В черепе у девушки металлическая пластина, с помощью которой врачи в детстве спасли ей жизнь после жуткой аварии. Однако это не единственное последствие автокатастрофы — люди вызывают у Алексы либо равнодушие, либо ненависть, тогда как машины заставляют ее сердце биться чаще. И однажды эта страсть приведет к шокирующим последствиям.

