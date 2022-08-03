Титан (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Алекса зарабатывает откровенными танцами на автошоу, удивляя зрителей не только хореографией, но и необычным шрамом на голове. В черепе у девушки металлическая пластина, с помощью которой врачи в детстве спасли ей жизнь после жуткой аварии. Однако это не единственное последствие автокатастрофы — люди вызывают у Алексы либо равнодушие, либо ненависть, тогда как машины заставляют ее сердце биться чаще. И однажды эта страсть приведет к шокирующим последствиям.
СтранаФранция, Бельгия
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Жюлия
Дюкурно
- АРАктриса
Агат
Руссель
- ВЛАктёр
Венсан
Линдон
- ГМАктриса
Геранс
Марилье
- ЛСАктёр
Лаис
Саламе
- МСАктёр
Мара
Сисси
- МДАктёр
Марин
Джудас
- ДТАктёр
Дионг-Кеба
Таку
- МААктриса
Мирьем
Акеддиу
- ББАктёр
Бертран
Бонелло
- СКАктриса
Селин
Каррер
- Сценарист
Жюлия
Дюкурно
- ЖАСценарист
Жак
Акшоти
- ЖБСценарист
Жан-Кристоф
Бузи
- ЖРПродюсер
Жан-Кристоф
Реймон
- ФЛПродюсер
Филипп
Логи
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АЛХудожница
Аксель
Ле Дофин
- ЖБМонтажёр
Жан-Кристоф
Бузи
- ФОКомпозитор
Фабрис
Осински
- СТКомпозитор
Стефан
Тибо