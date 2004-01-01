Tiësto - In Concert (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Суперзвезда-диджей Tiesto поражает фанатов по всему миру сочетанием эффектного визуального ряда и невероятных навыков сведения. Этот концерт прошел 10 мая в 2003 году на стадионе «Гелредом» в Арнеме, Нидерланды. 25 000 зрителей насладились выступлением Tiesto, танцоров, музыкантов и фирменными визуаль�ными эффектами диджея.



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