Тихий лес (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Когда Ане Гримм было восемь лет, в лесной гуще Верхнего Пфальца во время прогулки бесследно исчез её отец. Из-за этой трагедии она выросла замкнутой и меланхоличной, но обладает невероятным даром «читать» растительность и почвенные слои. 20 лет спустя в рамках учебной стажировки она оказывается в том самом месте, где последний раз видела отца. Вооружившись буровыми штангами и приборами для химического анализа, она приступает к работе, но неожиданно появляется мужчина с дробовиком. Он и другие жители ближайшей деревни требуют, чтобы девушка уехала. Странные образцы почвы подсказывают Ане, что это как-то связано с исчезновением, а этот тихий лес скрывает множество страшных преступлений.



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