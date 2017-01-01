Тихая ночь (фильм, 2017) смотреть онлайн

В канун Китайского Нового года 13-летняя китаянка Дин Лин не приходит домой после уроков в школе. В полиции, куда обращаются родители, им советуют прийти завтра. Отец считает, что они с матерью сделали все, что могли, но она с ним не согласна. Среди ночи женщина пускается в самостоятельные поиски пропавшей дочки…



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