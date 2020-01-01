Тигры
Wink
Фильмы
Тигры

Тигры (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.62020, Tigers
Драмы111 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Спортивная драма об изматывающей погоне за мечтой от режиссера Ронни Сандаля, создателя «Андердога» и «Борг/Макинрой». В родной Швеции шестнадцатилетний Мартин Бенгтссон уже стал звездой футбола. Перспективного спортсмена замечает престижный миланский клуб «Интер». Несмотря на юный возраст, парня приглашают играть за трехкратных победителей Лиги чемпионов. Кажется, что жизнь удалась! Но реальность не так радужна: изнурительные тренировки, незнакомая страна, одиночество и старшие коллеги, завидующие карьерным успехам вундеркинда. Мартин начинает сомневаться, верный ли выбор он сделал.

Тигры смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Италия, Швеция, Дания
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb