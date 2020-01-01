Тигры (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.62020, Tigers
Драмы111 мин18+
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Сюжет
Спортивная драма об изматывающей погоне за мечтой от режиссера Ронни Сандаля, создателя «Андердога» и «Борг/Макинрой». В родной Швеции шестнадцатилетний Мартин Бенгтссон уже стал звездой футбола. Перспективного спортсмена замечает престижный миланский клуб «Интер». Несмотря на юный возра�ст, парня приглашают играть за трехкратных победителей Лиги чемпионов. Кажется, что жизнь удалась! Но реальность не так радужна: изнурительные тренировки, незнакомая страна, одиночество и старшие коллеги, завидующие карьерным успехам вундеркинда. Мартин начинает сомневаться, верный ли выбор он сделал.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb