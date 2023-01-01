Фильм TheatreHD: Дзеффирелли: Травиата
1982, La traviata
Мюзикл, Драма12+
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О фильме
Париж, около 1850 г. Больную чахоткой куртизанку Виолетту Валери полюбил юный Альфредо, но Виолетта боится полностью посвятить себя ему. После нескольких месяцев совместной жизни к ней является отец Альфреда, Жорж Жермон, и просит Виолетту разорвать скандальную связь, угрожающую браку его дочери.
TheatreHD: Дзеффирелли: Травиата покупка билетов в кино онлайн
СтранаНидерланды, Италия
ЖанрМюзикл, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Рейтинг
- ФДРежиссёр
Франко
Дзеффирелли
- ТСАктриса
Тереза
Стратас
- Актёр
Пласидо
Доминго
- КМАктёр
Корнелл
МакНил
- АМАктёр
Аллан
Монк
- АГАктриса
Аксель
Галь
- ПЧАктриса
Пина
Чеи
- МБАктёр
Маурицио
Барбачини
- РСАктёр
Роберт
Соммер
- РОАктёр
Ричард
Онето
- РЧАктёр
Ренато
Честье
- ФДСценарист
Франко
Дзеффирелли
- Продюсер
Тарак
Бен Аммар
- КЛПродюсер
Карло
Ластрикати
- ФДХудожник
Франко
Дзеффирелли
- ПТХудожник
Пьеро
Този
- ФСМонтажёр
Франка
Сильви