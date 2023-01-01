Фильм TheatreHD: Дзеффирелли: Травиата

Париж, около 1850 г. Больную чахоткой куртизанку Виолетту Валери полюбил юный Альфредо, но Виолетта боится полностью посвятить себя ему. После нескольких месяцев совместной жизни к ней является отец Альфреда, Жорж Жермон, и просит Виолетту разорвать скандальную связь, угрожающую браку его дочери.



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