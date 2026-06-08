Русская классика на сцене Баварской оперы: знакомый с юности сюжет в оригинальном прочтении Дмитрия Чернякова.

Грандиозно исполненная музыка и выдающиеся вокальные и актерские работы. У Дмитрия Чернякова спектакль следует не только за партитурой, но и за историческим контекстом создания оперы. В противовес роману, все действие происходит в замкнутом пространстве — Колонном зале Московского дома союзов, где люди ждут, надеются, любят и проживают жизнь.



В партии Наташи — Ольга Кульчинская, Пьер — Арсен Согомонян, Болконский — Андрей Жилиховский.

