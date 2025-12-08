Фильм TheatreHD: Берлинская государственная опера: Щелкунчик
1999, Staatskapelle Berlin: The Nutcracker
Приключения, Фэнтези6+
Спектакль Патриса Барта со сцены Берлинской оперы — это классический танец и причудливые виньетки сюжета, это большая звезда балета Владимир Малахов в партии Щелкунчика и Даниэль Баренбойм за дирижерским пультом, это элегантность костюмов и декораций и настроение сбывшейся мечты, за которую пришлось всерьез побороться. Это праздник, которого так ждешь.
СтранаГермания
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
7.7 IMDb