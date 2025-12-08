TheatreHD: Берлинская государственная опера: Щелкунчик
TheatreHD: Берлинская государственная опера: Щелкунчик

Фильм TheatreHD: Берлинская государственная опера: Щелкунчик

1999, Staatskapelle Berlin: The Nutcracker
Приключения, Фэнтези6+
О фильме

Спектакль Патриса Барта со сцены Берлинской оперы — это классический танец и причудливые виньетки сюжета, это большая звезда балета Владимир Малахов в партии Щелкунчика и Даниэль Баренбойм за дирижерским пультом, это элегантность костюмов и декораций и настроение сбывшейся мечты, за которую пришлось всерьез побороться. Это праздник, которого так ждешь.

Страна
Германия
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

7.7 IMDb