The Scorpions - Moment of Glory (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Этот концерт, прошедший в Ганновере, родном городе группы Scorpions, стал кульминацией всемирной выставки EXPO2000. Легендарная рок-группа из Германии, чьи продажи альбомов по всему миру превышают 75 миллионов, выступила на одной сцене с еще более легендарным Берлинским филармоническим оркестром под руководством дирижера Кристиана Колоновица. Этот концерт — повторение альбома Moment Of Glory, также записанного с Берлинским оркестром, который обеспечил культовым трекам Scorpions оркестровое сопровождение.



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