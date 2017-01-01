The King
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The King

The King (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The King
Документальные103 мин18+

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Сюжет

Музыкальное путешествие по Америке на Роллс-Ройсе 1963 года, принадлежащем Элвису Пресли. Режиссeр рисует портрет американской мечты в критический для страны момент. С помощью музыки он исследует, как деревенский мальчик потерял себя, но стал Королeм, в то время как его страна утратила демократию и стала Империей.

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

6.9 IMDb