The King (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Музыкальное путешествие по Америке на Роллс-Ройсе 1963 года, принадлежащем Элвису Пресли. Режиссeр рисует портрет американской мечты в критический для страны момент. С помощью музыки он исследует, как деревенский мальчик потерял себя, но стал Королeм, в то время как его страна утратила демократ�ию и стала Империей.



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