Территории (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Два солдата похищают путешественников и сажают их в лесную тюрьму. Психологический триллер о доведенной до фанатизма любви к стране.



После веселого мероприятия в Канаде пятеро друзей отправляются домой в США. Однако их поездку прерывают два пограничника, которые начинают задавать странные вопросы и осматривать личные вещи. В одной из сумок они находят пакетик с травкой, что только ухудшает ситуацию, и молодых людей отправляют в клетки в глухом лесу. Оказывается, двое суровых мужчин, представившихся стражами границы, на самом деле являются ветеранами войны в Ираке. Они страдают от психических заболеваний и считают, что все вокруг — террористы, угрожающие безопасности страны. Уверенные в том, что только они могут навести порядок, маньяки начинают издеваться над своими заключенными, проводя ужасные пытки в самодельной тюрьме.



Какая участь ждет пленников, запертых в лесной ловушке, узнаете в напряженном триллере «Территории» — фильм 2010, смотреть онлайн который можно на Wink, доступен прямо сейчас на нашем видеосервисе!



Территории смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.