Территории
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Территории

Территории (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

5.92010, Territories
Ужасы, Триллеры91 мин18+

Сюжет

Два солдата похищают путешественников и сажают их в лесную тюрьму. Психологический триллер о доведенной до фанатизма любви к стране.

После веселого мероприятия в Канаде пятеро друзей отправляются домой в США. Однако их поездку прерывают два пограничника, которые начинают задавать странные вопросы и осматривать личные вещи. В одной из сумок они находят пакетик с травкой, что только ухудшает ситуацию, и молодых людей отправляют в клетки в глухом лесу. Оказывается, двое суровых мужчин, представившихся стражами границы, на самом деле являются ветеранами войны в Ираке. Они страдают от психических заболеваний и считают, что все вокруг — террористы, угрожающие безопасности страны. Уверенные в том, что только они могут навести порядок, маньяки начинают издеваться над своими заключенными, проводя ужасные пытки в самодельной тюрьме.

Какая участь ждет пленников, запертых в лесной ловушке, узнаете в напряженном триллере «Территории» — фильм 2010, смотреть онлайн который можно на Wink, доступен прямо сейчас на нашем видеосервисе!

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Информация

Страна
Канада, Франция
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.0 IMDb