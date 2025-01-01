Терри Харпер vs. Таша Джонас (фильм, 2025) смотреть онлайн

23-летняя Терри Харпер стремится подтвердить свой статус новой звезды женского бокса в бою с 36-летней Наташей Джонас, экс-чемпионкой WBA и участницей Олимпийских игр. Победитель этого боя забирает себе сразу два чемпионских пояса в полулегком весе – в категориях WBC и IBO.



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