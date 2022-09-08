Тень внутри (фильм, 2019) смотреть онлайн

Линдси Лохан в роли жены президента, которая подозревает, что ее муж может стать жертвой заговора оборотней и политических элит новообразованной Европейской Федерации.



2022 год. Евросоюз на мировой политической карте сменила Европейская Федерация. В подполье Парижа затаились вампиры и оборотни. Частная сыщица и по совместительству оборотень Кирсти Вулф получает звонок от своего умирающего дяди Гарри, в которого выстрелили серебряной пулей. Гарри работал в правительстве президента Европейской Федерации Ричарда Шермана. Чуть позже Кирсти нанимает жена президента Патриция Шерман, уверенная, что смерть Гарри как-то связана с готовящимся покушением на мужа. Так Кирсти оказывается в эпицентре политического заговора враждующих кланов оборотней.



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