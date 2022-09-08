Тень внутри
Wink
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Тень внутри
5.82019, Among the Shadows
Ужасы, Драма92 мин18+

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Тень внутри (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Линдси Лохан в роли жены президента, которая подозревает, что ее муж может стать жертвой заговора оборотней и политических элит новообразованной Европейской Федерации.

2022 год. Евросоюз на мировой политической карте сменила Европейская Федерация. В подполье Парижа затаились вампиры и оборотни. Частная сыщица и по совместительству оборотень Кирсти Вулф получает звонок от своего умирающего дяди Гарри, в которого выстрелили серебряной пулей. Гарри работал в правительстве президента Европейской Федерации Ричарда Шермана. Чуть позже Кирсти нанимает жена президента Патриция Шерман, уверенная, что смерть Гарри как-то связана с готовящимся покушением на мужа. Так Кирсти оказывается в эпицентре политического заговора враждующих кланов оборотней.

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

3.4 КиноПоиск
2.1 IMDb