Темный лес 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.82015, Villmark Asylum
Ужасы90 мин18+
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Сюжет
Пятеро контрактных рабочих приняли на себя задачу осмотреть огромный старый санаторий на предмет опасных отходов. Приступив к работе, они понимают, что всё не так просто. Огромное здание хранит много темных тайн.
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Рейтинг
4.7 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ПОРежиссёр
Пол
Ойе
- ЭДАктриса
Эллен
Доррит Петерсен
- Актёр
Андерс
Баасмо Кристиансен
- ТНАктёр
Томас
Норстрем
- БОАктёр
Бор
Ове
- МСАктёр
Мадс
Сьёгор Петтерсен
- РРАктриса
Ренате
Реинсве
- ТЛАктёр
Торстейн
Лёнинг
- ЭМАктриса
Эва
Мадьяр
- ПОСценарист
Пол
Ойе
- АЛПродюсер
Айнар
Лофтеснес
- БХПродюсер
Бендик
Хегген Стрёнстад
- СОМонтажёр
Сьюр
Ортун
- СООператор
Сьюр
Ортун