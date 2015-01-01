Темный лес 2
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Темный лес 2

Темный лес 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.82015, Villmark Asylum
Ужасы90 мин18+

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Сюжет

Пятеро контрактных рабочих приняли на себя задачу осмотреть огромный старый санаторий на предмет опасных отходов. Приступив к работе, они понимают, что всё не так просто. Огромное здание хранит много темных тайн.

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Информация

Страна
Норвегия
Жанры
Ужасы

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
5.1 IMDb