Темный лес 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Пятеро контрактных рабочих приняли на себя задачу осмотреть огромный старый санаторий на предмет опасных отходов. Приступив к работе, они понимают, что всё не так просто. Огромное здание хранит много темных тайн.



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